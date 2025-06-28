«Ухта» победила «Газпром-Югру» в седьмом матче и стала чемпионом России по мини-футболу

Завершилась решающая игра финальной серии российской Суперлиги-2025 по футзалу между «Ухтой» (Ухта) и «Газпром-Югрой» из Югорска. В седьмом матче финала, проходившего в Ухте, местная команда одержала победу в овертайме со счётом 4:1 и выиграла серию 4-3. «Ухта» впервые в своей истории завоевала золотые медали российского первенства.

© Чемпионат.com

Первый тайм прошёл без забитых голов. В самом начале второй 20-минутки игрок хозяев Дмитрий Хусаинов открыл счёт в матче. На исходе основного времени матча Павел Карпов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Бразилец Фелипе Парадински вывел хозяев вперёд в дополнительной пятиминутке, голкипер ухтинцев Гуита забил в пустые ворота, а Педала после розыгрыша штрафного поставил победную точку в матче — 4:1.