Матч «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» прервали из-за массовой потасовки

Товарищеский матч «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» был остановлен из-за массовой потасовки. На 39-й минуте матча, проходящего на поле академии краснодарского клуба, на поле выбежали практически все сотрудники обоих клубов.

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В ходе стычки судья удалил не менее пяти игроков: красные карточки у краснодарцев получили Жоау Батчи и Кевин Ленини, у гостей удалены с поля Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков.

Команды совершили замены удаленных игроков, а матч планируется продолжить во втором тайме. По изначальным планам игра должна пройти в удлиненном формате и длиться 120 минут.