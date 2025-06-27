Смолов заявил о желании продолжить профессиональную карьеру

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что хочет продолжить профессиональную карьеру.

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В мае стало известно, что 35‑летний Смолов покидает «Краснодар» в связи с истечением срока контракта.

— Вы продолжите карьеру?

— Вы же хотите?

— Да, очень.

— Я тоже хочу.

— В России или за рубежом?

— В процессе, вы все узнаете, — передает слова Смолова корреспондент «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Смолов провел 24 матча во всех турнирах за клуб, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Смолов — лучший бомбардир в истории «Краснодара» (68 мячей).