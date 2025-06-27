Экс‑футболист «Краснодара» Смолов заявил о желании продолжить профессиональную карьеру
Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что хочет продолжить профессиональную карьеру.
В мае стало известно, что 35‑летний Смолов покидает «Краснодар» в связи с истечением срока контракта.
— Вы продолжите карьеру?
— Вы же хотите?
— Да, очень.
— Я тоже хочу.
— В России или за рубежом?
— В процессе, вы все узнаете, — передает слова Смолова корреспондент «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Смолов провел 24 матча во всех турнирах за клуб, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Смолов — лучший бомбардир в истории «Краснодара» (68 мячей).