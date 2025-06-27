L’Equipe: "Спартак" договорился с "Марселем" о трансфере Унахи

Как утверждает французское издание L’Equipe, московский "Спартак" договорился о переходе 25-летнего полузащитника сборной Маркко Аззедина Унахи. Сообщается, что российский клуб заплатит "Марселю", которому принадлежат права на игрока, 12 миллионов евро, если футболист примет решение перебраться в Москву. Отмечается, что футболист обдумывает данное предложение.

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Унахи стал игроком "Марселя" в январе 2023 года. Минувший сезон хавбек провел на правах аренды в греческом "Панатинаикосе", за который сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 7 ассистов.