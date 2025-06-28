Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть клуб в ближайшее время.

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Как сообщает Goal.com, парижане определились с приоритетами: украинский защитник Илья Забарный рассматривается как часть будущего проекта «ПСЖ», тогда как Сафонов, несмотря на его профессиональные качества, оказался заложником внешнеполитической ситуации, которая выходит за рамки футбола.

По информации источника, «ПСЖ» уже договорился о переходе нового вратаря — Ренато Марина, который этим летом покинет «Рому» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось об интересе к Сафонову со стороны «Астон Виллы» и «Галатасарая».

Российский голкипер перешёл в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». Он принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах и выиграл четыре трофея, включая Лигу чемпионов.