Англия в дополнительное время обыграла Германию в финале Евро U-21

Сборная Англии обыграла команду Германии в финале чемпионата Европы по футболу среди команд до 21 года. Встреча на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе завершилась в дополнительное время со счётом 3:2 (основное время — 2:2) в пользу англичан.

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В составе победителей голы забили Харви Эллиотт (пятая минута), Омари Хатчинсон (25-я минута) и Джонатан Роуи, который стал автором забитого мяча на 92-й минуте в экстратайме. У немецкой команды отличились Нельсон Вайпер и Пауль Небель.

Сборная Англии второй год подряд и четвёртый раз в истории выиграла молодёжный чемпионат Европы. Самыми титулованными командами в истории турнира остаются сборные Италии и Испании, побеждавшие по пять раз. У Германии три трофея чемпионов Европы U21.