Гвардиола объяснил малое количество игрового времени Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему вингер Джек Грилиш оказался вне заявки команды для участия в матчах клубного чемпионата мира, а также объяснил малое количество игрового времени футболиста на протяжении сезона.

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«Единственная причина, по которой он мало играл, — это я, а не какие-то его проступки или что-то подобное. Джек — игрок высшего класса, но футболистам приходится конкурировать друг с другом. В прошлом сезоне [Жереми] Доку был невероятен, а Савио вышел на новый уровень в первом же своём сезоне. Я желаю Джеку и его семье всего наилучшего. Прямо сейчас трудно сказать, что будет дальше, я не сомневаюсь в качествах Джека. Иначе мы бы не завоевали тот требл», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

В 32 матчах клубного сезона-2024/2025 Грилиш забил три гола и отдал пять голевых передач.