Стало известно о желании ПСЖ избавиться от Сафонова ради украинца

Парижский ПСЖ хочет избавиться от российского голкипера Матвея Сафонова. Об этом стало известно Goal.

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Это связано с желанием парижан приобрести у английского «Борнмута» защитника сборной Украины Ильи Забарного. Утверждается, что тот не хочет играть в одной команде с Сафоновым, у которого есть российское гражданство.

«Борнмут» требовал за 22-летнего Забарного 70 миллионов евро. ПСЖ готов заплатить около 50 миллионов, и стороны близки к соглашению.

Ранее стало известно о том, что в покупке Сафонова заинтересованы два клуба. Это «Борнмут» и турецкий «Галатасарай».