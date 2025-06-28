Сперцян прокомментировал переход Наира Тикнизяна в «Црвену Звезду»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о трансфере партнёра по сборной Армении Наира Тикнизяна из «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду».

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«Я рад за Тикнизяна! Самое главное, что он выбрал это сам, своим сердцем. Он хотел попробовать где-то поиграть, бороться за высокие места, играть в еврокубках. Я знаю это лично. Болею за Наира, смотрю его игры. Желаю только без травм, чтобы спустя год проявил себя и уехал в более сильный чемпионат. Наир заслуживает этого», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Црвена Звезда» объявила о трансфере Наира Тикнизяна в воскресенье, 22 июня. Футболист заключил с сербским клубом контракт на три года.