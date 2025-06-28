«Есть звонки из других стран»: Черчесов о своем будущем

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что пока ждет различных предложений о работе. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я говорил, что мне хочется работать у себя в стране. Пока не получается. Была сборная Казахстана. Сейчас есть звонки из других стран. Были из Польши, но не официальные. Звонили, интересовались, я же там работал», — заявил он.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

27 января 2025 года Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

На чемпионате мира 2018 года Россия под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Специалист проработал в российской команде до лета 2021 года и был уволен в скором времени после вылета сборной России с чемпионата Европы после групповой стадии.