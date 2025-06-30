Луис Энрике рассказал о целях на сезон РПЛ

Бразильский вингер петербургского «Зенита» Луис Энрике рассказал о личных целях на сезон РПЛ 2025-2026.

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«Я планирую максимально выкладываться в матчах, стремиться быть лучшим. Хочу помочь своей команде быть лучшей на поле. Я хочу забить 10-15 голов. И отдать 10 голевых передач. Вот моя цель!», - заявил Энрике «Спорт-Экспресс».

Ранее 24-летний бразилец отметился дублем в ворота «Црвены Звезды» в товарищеском матче. Сама игра завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Еще один мяч «Зенита» на счету Лусиано.

В минувшем январе Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» за 33 миллиона евро. Футболист провел 15 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отметился 3 результативными передачами. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Энрике в 25 млн. евро.

«Зенит» под руководством Сергея Семака по итогам завершившегося розыгрыша 2024-2025 занял второе место в РПЛ, набрав 66 очков в 30 матчах. Чемпионом России стал «Краснодар» (67).