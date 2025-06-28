«Зенит» намерен подписать игрока сборной Аргентины

Петербургский «Зенит» намерен заключить контракт с аргентинским футболистом «Аргентинос Хуниорс» Романом Вегой. Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в социальной сети X.

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По информации источника, стороны уже договорились о заключении соглашения. «Аргентинос Хуниорс» получит $9 млн за 90% прав на крайнего защитника. Сообщается, что Вега должен вылететь в Россию 30 июня.

21-летний футболист в завершившемся сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет один оформленный гол. Также на его счету два матча за молодежную сборную Аргентины, в которых он не отличился результативными действиями.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

Новый сезон национального первенства стартует 18 июля.