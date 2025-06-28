Российский футболист Федор Смолов ответил на вопрос о желании начать политическую карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Работа в политической сфере не интересна», — отметил Смолов.

Он добавил, что это касается сегодняшнего дня.

25 июня стало известно о том, что клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ проявили интерес к Смолову. Уточнялось, что речь идет о клубах из нижней части турнирных таблиц.

Смолов ушел из «Краснодара» после победы клуба в чемпионате России 27 мая. Футболист покинул команду в связи с окончанием контракта.