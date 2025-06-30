Глебов рассказал, как Карпин объяснил ему уход из «Ростова»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов рассказал «Матч ТВ», что когда Валерий Карпин покидал пост главного тренера «Ростова», он говорил об усталости.

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С марта 2022 года по февраль 2025‑го тренер совмещал работу в сборной России с работой в «Ростове». Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» перед началом весенней части сезона‑2024/25. В июне «Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды. Соглашение с 56‑летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.

— Карпин аргументировал свой уход из «Ростова» тем, что ему надо сосредоточиться на сборной. Как ты смотришь на то, что уже спустя три месяца он возглавил «Динамо»?

— Первое, что он сказал — это что он устал. А потом что ему еще нужно сосредоточиться на сборной. Так и было. Видно было, что человек устал, — сказал Глебов «Матч ТВ».

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