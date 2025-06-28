Глава Дагестана осудил массовую драку на матче «Краснодара» с «Динамо»

Глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале поддержал решение наказать тех футболистов, кто участвовал в массовой драке во время товарищеского матча между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо».

Меликов заявил, что президент «Динамо» Гаджи Гаджиев уже обсудил ситуацию с главой «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Принято самое верное решение – наказать тех игроков, которые позволили эмоциям взять верх», — написал Меликов, отметив, что подобное не должно повториться.

В конце первого тайма после нескольких грубых стыков футболисты обеих команд начали бить друг друга ногами и руками. В итоге арбитр показал пять красных карточек — игрокам «быков» Жуану Батчи и Кевину Ленини, а также футболистам «Динамо» Валентину Пальцеву, Муталипу Алибекову и Гамиду Агаларову.

Игра проходит в удлиненном формате и будет длиться 120 минут (три тайма – 45+45+30). В матче идет второй тайм, счет равный — 1:1.