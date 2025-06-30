Стали известны подробности срыва трансфера Унаи в «Спартак»

Стала известна полная картина срыва трансфера Аззедина Унаи из «Марселя» в «Спартак». Ранее появлялись слухи, что стороны близки к заключению сделки.

© Чемпионат.com

По информации Footmercato, «Марсель» не рассчитывает на марокканца в будущем и ищет вариант его трудоустройства. «Спартак» предложил за 25-летнего игрока € 12 млн. Такой оффер устроил французский клуб: предложение было принято, оставалось лишь согласие самого футболиста.

Лично Унаи «Спартак» предложил зарплату в € 2,5 млн в год. Это выгодное предложение для Аззедина, если брать во внимание его нынешние условия контракта в «Марселе». Однако игрок не горит желанием играть в России — он хотел бы принять более амбициозный спортивный вызов. В связи с этим марокканец отклонил предложение «Спартака».

Такое решение Унаи стало проблемой для «Марселя». Клуб надеялся продать своего игрока в «Спартак», ведь москвичи гарантировали, что смогут напрямую оплатить трансфер одним траншем. Французскому клубу нужны были эти деньги.

В минувшем сезоне игрок сборной Марокко выступал на правах аренды за греческий «Панатинаикос», провёл 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Унаи составляет € 10 млн.