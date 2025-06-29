"Челси" обыграл "Бенфику" в 1/8 финала клубного ЧМ по футболу

Футболисты лондонского "Челси" в дополнительное время переиграли португальскую "Бенфику" и вышли в четвертьфинал проходящего в США клубного чемпионата мира.

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Встреча состоялась в Шарлотте. В первом тайме зрители так и не увидели забитых мячей. После перерыва лондонцы повели благодаря точному удару Риса Джейсма на 64-й минуте.

На 86-й минуте встреча была прервана почти на два часа из-за погодных условий.

И "Бенфике" удалось уйти от поражения после возобновления игры. На пятой компенсированной минуте Анхель Ди Мария реализовал пенальти и перевел игру в дополнительное время.

Почти сразу "Бенфика" осталась вдесятером после удаления Джанлуки Престиани. "Челси" смог воплотить численное преимущество в три забитых мяча. Их авторами стали Кристофер Нкунку, Педру Нету и Кирнан Дьюсбери-Холл

Итог встречи 4:1. "Челси" вышел в четвертьфинал, где встретится с бразильским "Палмейрасом".