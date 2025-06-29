26-летний футболист умер во время матча в Подмосковье

Во время матча Лиги B-3 в Подольске 26-летний футболист Артем Калмыков внезапно потерял сознание и упал на поле. Игра проходила в рамках первенства Московской области между местным клубом «Парковый» и командой «Нара» из Наро-Фоминска. Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщает Shot.

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Инцидент произошел на 60-й минуте встречи. Спортсмена быстро вынесли с поля, и до приезда скорой помощи ему пытался помочь спортивный врач, однако реанимационные меры оказались безуспешными. В итоге Калмыков скончался на месте.

Матч завершился со счетом 7:2 в пользу подольской команды. По факту смерти футболиста во время игры будет проведена проверка.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Ведется расследование для установления всех деталей происшествия, передает Telegram-канал.

Ранее футболист Камило Нуин, представлявший аргентинский клуб «Атлетико Сан-Тельмо», скончался во время операции на колене. Нуин играл за резервную команду «Атлетико» в низших лигах чемпионата страны и не успел дебютировать за основной состав клуба в официальных матчах.