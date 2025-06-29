ПСЖ обыграл "Интер Майами" и вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 обыграли "Интер Майами" из США в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).

В составе победителей голы забили Жоау Невеш (6-я, 39-я минуты), Ашраф Хакими (45+3), на 44-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Интер Майами" Томас Авилес. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе.

Капитаном "Интер Майами" является аргентинский нападающий Лионель Месси, который перешел в американский клуб в 2023 году. С 2021 по 2023 год Месси выступал за ПСЖ, в составе которого дважды выиграл чемпионат Франции и один раз - суперкубок страны. Всего за парижан Месси провел 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

В четвертьфинале ПСЖ сыграет с победителем матча между бразильским "Фламенго" и германской "Баварией". Матч между этими командами пройдет позднее в воскресенье.

Клубный чемпионат мира завершится 13 июля.