"Бавария" сыграет с "ПСЖ" в четвертьфинале клубного ЧМ по футболу

Дубль Гарри Кейна помог "Баварии" обыграть бразильский "Фламенго" в 1/8 финала турнира - 4:2.

"Бавария" была явным фаворитом этого матча, однако бразильский клуб не был настроен сдаваться до матча, который прошел на стадионе в городе Майами-Гарденс.

Уже на шестой минуте защитник "Фламенго" Эрик Пульгар срезал мяч в собственные ворота. Через три минуты Гарри Кейн закрепил успех. Но бразильский клуб ответил на это точным ударом Жерсона, которого пытается купить "Зенит".

Леон Горецка до перерыва снова вернул мюнхенцам преимущество в два мяча.

Во втором тайме Жоржиньо реализовал пенальти? и "Фламенго" снова приблизился к "Баварии" на расстояние одного забитого мяча. Но гол Кейна, оформившего дубль, снял все вопросы о победителе - 4:2.

В четвертьфинале "Бавария" встретится с французским "ПСЖ".