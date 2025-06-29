Появились подробности об умершем во время матча футболисте

Умерший во время матча в Подмосковье 26-летний футболист Артем Калмыков жаловался на то, что у него регулярно идёт кровь из носа. Он прошел обследование, но врачи не обнаружили каких-либо заболеваний, сообщает SHOT.

Вдова спортсмена рассказала, что Артем стал страдать от кровотечений год назад, у него практически каждый день шла кровь. Медики объясняли это сухостью в носу.

В феврале Калмыков прошел медицинское обследование, врачи не нашли у него заболеваний. В день игры он чувствовал себя хорошо и не жаловался на проблемы со здоровьем. Родные говорят, что ничто не предвещало рокового исхода.

Во время матча в Подольске футболист Артем Калмыков внезапно потерял сознание и упал на поле. Реанимационные мероприятия не помогли, спортсмен умер.

Инцидент произошел во время игры подольского клуба «Парковый» и команды «Нара» из Наро-Фоминска (первенство Московской области).

У спортсмена остались жена и маленькая дочка.