Батраков прокомментировал информацию о предложении «Вольфсбурга»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал информацию о якобы поступившем в мосоксвский клуб предложении от немецкого «Вольфсбурга» в размере 15 млн евро.

«Нет, предложения не было. До меня ничего не доходило. Приятно, что европейские клубы обращают внимание, если это не вбросы, конечно. Буду стараться оправдывать этот интерес», – цитирует Батракова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» пытался приобрести российского хавбека в зимнее трансферное окно.

Батраков был признан лучшим молодым футболистом сезона. В прошедшем чемпионате России он отметился 14 забитыми мячами и семью результативными передачами, став лучшим по гол+пас.

По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» финишировал на шестом месте в таблице РПЛ.