Дзюба назвал тройку лучших игроков чемпионата России

Лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба назвал тройку лучших игроков РПЛ в сезоне-2024/2025.

"Первый – Агкацев, второй – Сперцян, третий – Кордоба. Заслуженно, больше некого выделить", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

По итогам сезона-2024/2025 "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России. Голкипер "быков" Станислав Агкацев был признан лучшим на своей позиции по результатам голосования, полузащитник Эдуард Сперцян и нападающий Джон Кордоба также завоевали индивидуальные награды.