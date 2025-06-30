Спортивный юрист рассказал, что может грозить Писарскому за ставки

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал слухи о мошеннической схеме форварда «Сочи» Владимира Писарского. Ранее в СМИ появились новости, что футболист подозревается в нечестной игре: вероятно, он сделал ставку на матч, в котором потом получил необязательную красную карточку в центре поля. Именно поэтому президент «Сочи» Борис Ротенберг заявлял, что Писарский не останется в команде, так как попал в «тёмную историю».

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