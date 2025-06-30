Европейский клуб предложил свой стадион для матчей сборной России по футболу

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что клуб согласен предоставить стадион футбольной сборной России для международных матчей в качестве нейтральной арены. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы можем это организовать, если Россию вернут на международную арену при таком условии. Но я думаю, что если вас вернут в еврокубки, то клубы и сборная смогут сыграть в России», — заявил Константин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).