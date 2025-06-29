Состоялась жеребьевка Пути РПЛ Кубка России по футболу

По итогам жеребьевки определился состав групп первого этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Жеребьевка прошла в воскресенье и по ее итогам в группу А попали "Зенит" (Санкт-Петербург), "Рубин" (Казань), "Ахмат" (Грозный), "Торпедо" (Москва). В группе В сыграют "Краснодар", "Динамо" (Москва), "Крылья Советов" (Самара), "Сочи".

Московский "Спартак" оказался в группе С, где его соперниками станут "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Динамо" (Махачкала), "Пари НН" (Нижний Новгород).

ЦСКА и "Локомотив" поведут борьбу в группе D вместе с "Акроном" (Тольятти), "Балтикой" (Калининград).

А в Пути регионов сыграют 18 клубов Первой лиги, 16 команд Второй лиги "Дивизион А", 39 команд Второй лиги "Дивизион Б" и 15 любительских клубов.

Групповой турнир стартует 29 июля, а первый раунд Пути регионов состоится 5 августа.