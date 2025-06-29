Радимов назвал «группу смерти» в Пути РПЛ Кубка России

Экс‑футболист сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» назвал самую сложную группу Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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В воскресенье состоялась жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

— Группа D — «группа смерти». Все имеют шансы на выход. Самая тяжелая группа.

— А есть кубковый боец?

— ЦСКА. Команда за последние три года дважды выиграла Кубок. Те победные традиции, что есть у клуба, Акинфеев пронес до нынешних времен от победных газзаевских, — заявил Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В группе D сыграют ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Акрон» (Тольятти), «Балтика» (Калининград).

В плей‑офф команды из группы А сыграют с соперниками из группы B. Два лучших клуба квартета С выходят на команды из группы D.

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