«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче

Футболисты московского «Локомотива» переиграли тульский «Арсенал» в товарищеском матче.

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Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 3:2.

В составе «Локомотива» голами отметились Максим Ненахов, Алексей Батраков и Александр Сильянов. У «Арсенала» отличились Маттео Алинви и Кирилл Большаков.

Старт нового сезона МИР РПЛ запланирован на 18 июля.

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