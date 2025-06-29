«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в товарищеском матче
Футболисты московского «Локомотива» переиграли тульский «Арсенал» в товарищеском матче.
Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 3:2.
В составе «Локомотива» голами отметились Максим Ненахов, Алексей Батраков и Александр Сильянов. У «Арсенала» отличились Маттео Алинви и Кирилл Большаков.
Старт нового сезона МИР РПЛ запланирован на 18 июля.
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