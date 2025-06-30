Медведев прояснил ситуацию с переносом столетия «Зенита»

Александр Медведев заявил, что столетие «Зенита» не было перенесено.

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25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге официально праздновали 100-летний юбилей со дня основания «Зенита». Накануне клуб упустил возможность стать чемпионом России и вскоре подчеркнул, что юбилейным является не минувший, а предстоящий сезон.