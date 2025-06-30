Медведев прояснил ситуацию с переносом столетия «Зенита»

Медведев о столетии «Зенита»: «Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь по всем правилам арифметики – сотый сезон. Разнообразие мнений привлекает внимание к футболу»
Александр Медведев заявил, что столетие «Зенита» не было перенесено.
25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге официально праздновали 100-летний юбилей со дня основания «Зенита». Накануне клуб упустил возможность стать чемпионом России и вскоре подчеркнул, что юбилейным является не минувший, а предстоящий сезон.
«Это не перенос. Мы отметили сотый день рождения клуба, по всем правилам арифметики юбилейный сезон начинается в июле. Никакого переноса нет: мы отметили юбилей, а теперь – сотый сезон. Реакция в блогосфере? Я знакомлюсь с мнениями и высказываниями, не может быть, чтобы в блогосфере было бы полное единодушие. Разнообразие мнений, если они не сопровождаются оскорблениями, – это хорошо, потому что это привлекает внимание к футболу», – заявил председатель правления «Зенита».