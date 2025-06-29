«Челси» договорился о контракте с форвардом «Брайтона» стоимостью €58,5 млн

Лондонский «Челси» договорился об условиях личного контракта с нападающим «Брайтона» Жоао Педро. Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в своём аккаунте в X (бывший Twitter), соглашение между «синими» и бразильцем рассчитано на семь лет.

© Чемпионат.com

По данным источника, сумма трансфера Педро в «Челси» оценивается в € 58,5 млн, на данный момент решается вопрос с прохождением медосмотра. Сообщается, что Жоао Педро может присоединиться к команде Энцо Марески на клубном чемпионате мира — 2025 в США.

Педро выступает за «Брайтон» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 27 матчах английской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и шесть результативных передач.