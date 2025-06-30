Дьёкереш отказался возвращаться в «Спортинг» на летние сборы

Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш окончательно решил не возвращаться в лиссабонский клуб для подготовки к новому сезону, сообщает Record.

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Источник сообщает, что шведский нападающий уже проинформировал руководство о своём решении после заявлений президента клуба.

Дьокереш считает, что руководство клуб предало договорённость, достигнутую ещё в прошлом году, которая предусматривала его возможный летний трансфер. Сам игрок, как утверждается, испытывает усталость от ситуации и не намерен снова выходить на поле в футболке «Спортинга».

Ранее президент «Спортинга» Фредерику Варандаш заявил, что Виктор не покинет клуб за € 60+10 млн.