Стал известен новый клуб экс-полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса

«Бока Хуниорс» завершил подписание центрального полузащитника «Ромы» Леонардо Паредеса, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

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По информации источника, аргентинский клуб заплатит за 31-летнего игрока € 3,5 млн.

Контракт Паредеса с «Бока Хуниорс» будет рассчитан на три сезона. Зарплата – € 2 млн в год + бонусы.

Паредес уже играл за «Бока Хуниорс» с 2010 по 2014 год. В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал два ассиста в 32 матчах за римскую команду.

Аргентинец за свою карьеру выступал за «ПСЖ», «Зенит» и несколько итальянских команд. Паредес перешёл в питерский клуб из «Ромы» в 2017 году за € 23 млн, проведя в России два сезона, в течение которых полузащитник сыграл 61 матч, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.