«Мы ожидали»: Месси — о разгроме «Интер Майами» от ПСЖ

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси после разгромного поражения от французского «ПСЖ» на клубном чемпионате мира назвал соперников отличной командой. Его слова приводит DAZN.

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«В конце концов, они действующие победители Лиги чемпионов, а это о многом говорит. Матч получился таким, как мы и ожидали. Мы выложились по полной и, думаю, оставили хорошее впечатление о себе на клубном чемпионате мира. Мы хорошо соревновались, но теперь все кончено», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, завершилась с результатом 4:0 в пользу французского клуба. Примечательно, что все четыре гола были оформлены в первом тайме. Счет на 6-й минуте открыл Жоау Невеш, который на 39-й минуте забил еще один мяч. На 44-й минуте Томас Авилес срезал мяч в свои ворота, на третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Ашраф Хакими.

Месси вышел в стартовом составе «Интер Майами, провел всю игру, но результативными действиями не отличился.

В четвертьфинале «ПСЖ» сразится с мюнхенской «Баварией».