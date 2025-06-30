Личка продолжит карьеру в Турции

Марцел Личка, ранее отказавшийся от предложений ЦСКА и «Пари НН», может возглавить турецкий «Карагюмрюк».

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Как сообщает журналист Карпов, 46-летний Марцел Личка находится в шаге от назначения в турецкий «Карагюмрюк». Наставник уже побывал в расположении клуба и провёл ознакомительную встречу с руководством. По информации источника, официальное оформление сделки может произойти в ближайшие дни.

Кроме того, по информации источника, «Карагюмрюк» рассматривает возможность усиления за счёт футболистов «Оренбурга»: вингера Гюрлюка, защитника Караташа (в аренде из «Галатасарая») и аргентинского хавбека Флорентина, с которым Личка уже работал.

Напомним, что 1 мая, московское «Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера. Личка занял пост главного тренера московского «Динамо» 1 июля 2023 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и 21 раз проиграла.