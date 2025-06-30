«Динамо» оштрафует полузащитника на 10 млн

Полузащитник московского «Динамо» и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль будет оштрафован на месячную зарплату из-за неприезда на сборы команды к 16 июня. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, Хорхе выплатит бело-голубым примерно 10 млн рублей. Отмечается также, что Карраскаль мог быть оштрафован ещё на 10 млн, если бы прибыл в расположение клуба в начале июля.

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27-летний Карраскаль стал игроком «Динамо» летом 2023 года. За это время колумбиец принял участие в 64 встречах, в которых оказался автором девяти голов и 12 результативных передач. С февраля 2022 года играл за ЦСКА (47 матчей, семь голов, семь голевых передач).

Также в карьере Карраскаля были «Ривер Плейт» (Аргентина), «Карпаты» (Украина), «Севилья Атлетико» (Испания), «Мильонариос» (Колумбия).