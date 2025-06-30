«Лион» сменил президента после понижения дивизиона в чемпионате Франции

Мишель Канг сменила Джона Текстора на посту президента "Лиона", который исключили из элитного дивизиона чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает пресс-служба "Лиона".

24 июня "Лион" был понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны из-за нарушения финансовой отчетности. В августе прошлого года ответственная за финансовый мониторинг организация постановила, что "Лион" должен заработать на трансферах €100 млн. Клуб тогда выставил на трансфер большинство футболистов команды из-за проблем с финансовым фейр-плей. В "Лионе" заявили, что подадут апелляцию на решение.

Канг 66 лет. С 2023 года она была членом совета директоров "Лиона".

По итогам чемпионата "Лион" занял 6-е место в турнирной таблице и квалифицировался в Лигу Европы. Клуб является семикратным чемпионом Франции, пять раз он становился обладателем Кубка Франции.