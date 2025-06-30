«Лион» сменил президента после понижения дивизиона в чемпионате Франции

"Лион" сменил президента после исключения из элитного дивизиона чемпионата Франции
Мишель Канг сменила Джона Текстора на посту президента "Лиона", который исключили из элитного дивизиона чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает пресс-служба "Лиона".
24 июня "Лион" был понижен во второй по силе дивизион чемпионата страны из-за нарушения финансовой отчетности. В августе прошлого года ответственная за финансовый мониторинг организация постановила, что "Лион" должен заработать на трансферах €100 млн. Клуб тогда выставил на трансфер большинство футболистов команды из-за проблем с финансовым фейр-плей. В "Лионе" заявили, что подадут апелляцию на решение.
Канг 66 лет. С 2023 года она была членом совета директоров "Лиона".
По итогам чемпионата "Лион" занял 6-е место в турнирной таблице и квалифицировался в Лигу Европы. Клуб является семикратным чемпионом Франции, пять раз он становился обладателем Кубка Франции.