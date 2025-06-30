В «Зените» узнали из газет о решении своего бывшего лидера

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном возвращении Далера Кузяева. В разговоре с «СЭ» он подтвердил, что клуб ждет своего бывшего полузащитника.

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Однако, по словам Медведева, сам игрок объявил о намерении продолжить карьеру в Европе. Глава «Зенита» уточнил, что в клубе об этом решении узнали из прессы. Ранее французский «Гавр» объявил об уходе 32-летнего россиянина по истечении контракта. За этот клуб Кузяев выступал с 2023 года, проведя 46 матчей и забив четыре гола. До отъезда во Францию полузащитник на протяжении нескольких лет был одним из лидеров «Зенита».

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