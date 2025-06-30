Кварацхелия обратился к Месси после победы над «Интер Майами»

Грузинский полузащитник французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси после матча 1/8 финала клубного чемпионата мира.

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«Разделить с вами это выступление было настоящим удовольствием», — написал Кварацхелия.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, завершилась с результатом 4:0 в пользу французского клуба. Примечательно, что все четыре гола были оформлены в первом тайме. Счет на 6-й минуте открыл Жоау Невеш, который на 39-й минуте забил еще один мяч. На 44-й минуте Томас Авилес срезал мяч в свои ворота, на третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Ашраф Хакими.

Месси вышел в стартовом составе «Интер Майами, провел всю игру, но результативными действиями не отличился. Кварацхелия также отыграл весь матч.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале «ПСЖ» сразится с мюнхенской «Баварией».