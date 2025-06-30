Медведев допустил возвращение Дзюбы в «Зенит»: «Про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Мы очень чутко относимся к нашим легендам»
Александр Медведев допустил, что Артем Дзюба в будущем займет должность в «Зените».
36-летний форвард «Акрона» выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год.
«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит [игровую карьеру]. Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», — сказал председатель правления «Зенита».