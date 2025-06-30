Главный тренер «Манчестер Сити»: клубный ЧМ нас уничтожит

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность из-за плотного графика и участия команды в Клубном чемпионате мира-2025.

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«Календарь? Я стараюсь не думать об этом, иначе я бы очень переживал. После соревнований мы будем отдыхать столько, сколько позволит нам Премьер-лига, прежде чем возобновится чемпионат. Матч за матчем, месяц за месяцем — и, может быть, в ноябре, декабре, январе… Это будет катастрофа, мы будем измотаны, клубный чемпионат мира уничтожит нас. Не знаю, такое случилось впервые в нашей жизни. Это не идеальная ситуация для тренера. Хотел бы я иметь два месяца на подготовку к следующему сезону? Да. Хотел бы я быть свежим и готовым к следующему сезону? Да, но такова ситуация. И мы заслужили оказаться здесь. Теперь, когда мы здесь, давайте сделаем всё, что в наших силах», — цитирует Гвардиолу RMC Sport.

«Манчестер Сити» смогли победить в каждом из трех матчей группового этапа против марокканского Видада, Аль-Аина и «Ювентуса». В плей-офф подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют 1 июля против «Аль-Хиляля» в 4 по московскому времени.

Первый матч в АПЛ запланирован на 16 августа. Горожане сыграют в гостях против «Вулверхэмптона».