«Динамо» не устроила предложенная сумма за покупку Карраскаля

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Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что предложения, полученные клубом по колумбийскому полузащитнику Хорхе Карраскалю, их не устроили.

«Динамо» не устроила предложенная сумма за покупку Карраскаля
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«Летом были официальные предложения по Хорхе Карраскалю. Но они нас не удовлетворили. Как прилетит, будет тренироваться», – приводит слова Пивоварова ТАСС.

Также Пивоваров поделился, что бразильский полузащитник бело-голубых Бителло тоже пока остается в клубе. По нему официальных предложений вообще не было. А ранее он изъявил желание стать капитаном «Динамо».

В июне сообщалось, что Карраскаль согласовал личный контракт с бразильским «Фламенго». Сумма трансфера 27-летнего игрока из «Динамо» оценивалась в 15 миллионов евро.