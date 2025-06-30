«Динамо» не устроила предложенная сумма за покупку Карраскаля

Генеральный директор столичного «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что предложения, полученные клубом по колумбийскому полузащитнику Хорхе Карраскалю, их не устроили.

«Летом были официальные предложения по Хорхе Карраскалю. Но они нас не удовлетворили. Как прилетит, будет тренироваться», – приводит слова Пивоварова ТАСС.

Также Пивоваров поделился, что бразильский полузащитник бело-голубых Бителло тоже пока остается в клубе. По нему официальных предложений вообще не было. А ранее он изъявил желание стать капитаном «Динамо».

В июне сообщалось, что Карраскаль согласовал личный контракт с бразильским «Фламенго». Сумма трансфера 27-летнего игрока из «Динамо» оценивалась в 15 миллионов евро.