В РФС сделали заявление по вероятному уходу Сафонова из ПСЖ из-за украинца

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что никто не сможет надавить на российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова. Его слова приводит РИА Новости.

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«Матвей — это сверхпрофессиональный футболист. Учитывая, что вратари — это особая категория игроков с очень устойчивой психикой, ни у кого на него надавить не получится», — сказал Митрофанов.

28 июня в СМИ появилась информация, что парижский клуб готов продать российского голкипера ради подписания украинского защитника Ильи Забарного. Футболист отказывается переходить в «ПСЖ» из-за того, что в его составе играет россиянин.

На замену Сафонову «ПСЖ» может купить 18-летнего Ренато Марина из итальянской «Ромы».

Сафонов перебрался во Францию из «Краснодара» прошлым летом за €20 млн. Первый сезон он провел в статусе второго голкипера команды после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, но выиграв конкуренцию у испанца Арнау Тенаса. Россиянин отыграл 10 матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и два матча в Лиге чемпионов.