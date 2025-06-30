Футбольный клуб «Енисей» вернул старую эмблему

Красноярский футбольный «Енисей» принял решение вернуть старую эмблему, о чем сообщил в Telegram‑канале.

© ФК "Енисей"

Летом 2024 года «Енисей» сделал ребрендинг логотипа. Традиционные черты и цветовая палитра были сохранены, но деталей на эмблеме стало меньше.

В июне 2025‑го «Енисей» объявил голосование в своем Telegram‑канале за новый логотип клуба, по итогам которого была выбрана старая эмблема.

— Пришло время прощаться. Эмблема, которая слишком быстро ворвалась в «Енисей». Где‑то даже очень неожиданно, но прошла с нами весь сезон‑2024/25. По итогам голосования к нам возвращается старая эмблема «Енисея». В связи с этим все рекламные материалы, логотипы в лиге и Кубке будут изменены на старый и всеми любимый дизайн! — говорится в заявлении.

В завершившемся сезоне МЕЛБЕТ‑Первой Лиги «Енисей» занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 49 очков в 34 матчах. Прямые трансляции матчей Первой лиги смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.