Батраков публично заступился за Соболева

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков публично заступился за форварда «Зенита» Александра Соболева. Ранее нападающего неоднократно подвергали критике за увлечение компьютерными играми. Однако Батраков не видит в этом хобби ничего плохого.

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