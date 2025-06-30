Странный трансферный запрет сняли в Корее. Он работал из-за российского вратаря

Валерий Сарычев поспособствовал тому, что в азиатской стране отказались от иностранных вратарей. Это правило работало больше 25 лет!

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Южнокорейские клубы получили возможность регистрировать иностранных вратарей. Это можно делать с 2026 года, то есть со следующего сезона. Чемпионат в азиатской стране проходит по системе «весна-осень». Любопытно, что запрет на вратарей-легионеров действовал с далёкого 1999 года.

Зачем в Южной Корее ввели запрет на иностранных вратарей?

В 2002 году страна принимала чемпионат мира совместно с Японией. В конце 90-х годов ХХ века у сборной Южной Кореи появилась серьёзная проблема — дефицит местных голкиперов. В клубах ворота защищали сплошь иностранцы. Кстати, в их числе оказались и россияне — Валерий Сарычев, Юрий Шишкин, Алексей Прудников, Александр Подшивалов. Из-за этого местные ребята не получали игровой практики.

Корейскую федерацию футбола не устроило такое положение вещей. Началось поэтапное сокращение игрового времени для вратарей-легионеров. С 1996 года им разрешалось принимать участие в 50% матчей, с 1998-го — лишь в 10 встречах. Далее последовал полный запрет. С того момента в Корее неоднократно менялся лимит на легионеров, однако в отношении вратарей всё оставалось в силе вплоть до 2025 года включительно.

Лучший вратарь СССР 1991 года Валерий Сарычев утверждает, что эта проблема возникла во многом из-за него. Когда он приехал в Корею (это произошло в 1992-м), в местной профессиональной лиге было всего шесть клубов. К слову, никто из неё не вылетал. Валерий оказался в «Ильве», которая до того момента занимала то последнее, то предпоследнее место. Приезд российского голкипера оказал положительное влияние. Сначала команда финишировала второй, а потом выигрывала чемпионат в течение трёх лет подряд.

«Журналисты подняли вокруг моей фигуры ажиотаж, — вспоминал Сарычев. — Вот, мол, другие клубы приобретают за большие деньги нападающих, а «Ильва» взяла задёшево (примерно за $ 100 тысяч. — Прим. «Чемпионата») вратаря — и всё выиграла. Вывод: надо покупать иностранных вратарей. Все так и поступили».

Почему Сарычев играл в азиатской стране даже после введения запрета?

Всё просто — Валерий принял корейское гражданство. Он завершил карьеру в 1998 году и стал тренером вратарей.

«На тренировках футболисты нашей команды делились на три состава и играли между собой, — рассказывал Сарычев. — Один из трёх вратарей получил травму, и мне пришлось его заменить. В итоге моя команда выиграла все матчи, тогда главный тренер предложил вернуться в футбол. Я думал, что это шутка, ведь на тот момент мне было уже 40 лет. Плюс не было гражданства. Но он не шутил».

Валерию необходимо было сдать экзамен, состоявший из 20 вопросов на разные темы — о культуре, традициях, искусстве. Первый этап — за 40 минут нужно правильно ответить на 60% вопросов. Второй — 10-минутное собеседование, во время которого необходимо говорить на корейском языке. Сарычеву пришлось трудно, но он каким-то чудом справился. Местные болельщики называли его Син Ый Сон, что переводится как «рука бога». Именно это имя записано у Сарычева в корейском паспорте.

«Я возобновил карьеру в составе «Аньяна» (позднее стал «Сеулом». — Прим. «Чемпионата») и начал готовиться за 10 дней до начала чемпионата. В том сезоне мы победили, и я два года подряд становился лучшим вратарём лиги. В 2005-м уже окончательно завершил профессиональную карьеру и сконцентрировался на тренерской работе. Никогда не забуду, как меня провожали болельщики. О моей прощальной игре было объявлено в газетах. И на стадион пришли 42 тысячи человек!» — подчеркнул Сарычев.

Ходили разговоры, что Валерия могли включить в состав сборной Кореи на ЧМ-2002. На том турнире команда Гуса Хиддинка заняла четвёртое место.

«Про моё приглашение в сборную и правда говорили, но зачем Хиддинку 42-летний вратарь с травмами? — задавался вопросом Сарычев. — Я порвал крестообразную связку, хотя до этого два года подряд признавался лучшим голкипером чемпионата, а в 2001-м был номинирован на лучшего игрока сезона. Во время операции мне не стали менять связку, а просто её удалили. «Тебе надо заканчивать», — сказал доктор. Я тяжело восстанавливался, однако потом отыграл без связки ещё четыре года».

В связи с чем отменили запрет?

Когда его ввели, в Корее было всего 10 профессиональных клубов. Теперь же в первом и втором по силе дивизионах местного футбола суммарно играет 26 команд.

«Увеличение количества клубов в двух дивизионах страны означает, что у местных вратарей будет достаточно возможностей играть, даже если команды получат шанс приобретать иностранных голкиперов. Из-за запрета зарплаты южнокорейских вратарей выросли непропорционального в сравнении с полевыми футболистами», — сказано в заявлении совета директоров корейской лиги.

Интересно, как это решение скажется на динамике развития местного футбола?