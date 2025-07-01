Бывший главный тренер "Динамо" Личка возглавил турецкий "Фатих Карагюмрюк"

Чех Марцел Личка стал главным тренером турецкого футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Личке 47 лет, в 2023 году он возглавил московское "Динамо". Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2023/24. Об отставке Лички стало известно 1 мая. Ранее Личка работал в "Оренбурге", чешской команде "Хмел" и брестском "Динамо", которое привел к победе в чемпионате Белоруссии.

"Фатих Карагюмрюк" в сезоне-2024/25 занял третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Турции и получил право сыграть в финале турнира за право повыситься в классе. В нем команда переиграла "Бандырмаспор" и поднялась в элитный дивизион.