«Спартак» объявил об уходе защитника

Защитник Миенти Абена покинул московский "Спартак".

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"Спартак" и 30-летний защитник расторгли контракт. Стороны активировали пункт в соглашении, который позволял прекратить сотрудничество после первого сезона", - сообщает пресс-служба красно-белых.

Миенти Абена перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" летом 2024 года за 1,2 миллионов евро. В прошлом сезоне суринамец провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 700 тысяч евро.