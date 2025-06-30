«Локомотив» объявил о снятии трансферного бана

Пресс-служба московского «Локомотива» объявила, что Международная федерация футбола (FIFA) сняла с клуба временно наложенный запрет на регистрацию новых футболистов.

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«Трансферного бана больше нет. Ранее FIFA запретила нашему клубу регистрировать новых игроков в течение трёх трансферных окон. В данный момент ограничений нет», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что «Локомотив» отправил € 65 тыс. в качестве уплаты долга «Мариуполю» по воспитанию футболиста Марка Мампасси.

Марку Мампасси 22 года, контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. С 2023 года футболист выступает за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды. В прошлом сезоне Марк провёл 14 матчей и забил один гол.