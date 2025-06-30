«Факел» объявил об уходе нападающего Ильина

«Факел» объявил об уходе из команды нападающего Владимира Ильина.

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33‑летний форвард покинул клуб по истечении срока действия контракта.

Ильин выступал за «Факел» с июля 2024 года. На счету футболиста 28 матчей за команду во всех турнирах, четыре гола и две результативные передачи.

«Факел» по итогам сезона занял последнее место в таблице РПЛ и вылетел в Первую лигу.

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