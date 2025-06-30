Черчесов ответил, является ли «Спартак» фаворитом Кубка России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, является ли «Спартак» фаворитом FONBET Кубка России в предстоящем сезоне.

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В воскресенье прошла жеребьевка Пути РПЛ Кубка России. Соперниками «Спартака» по группе стали «Ростов», «Пари НН» и махачкалинское «Динамо».

— «Спартак» — один из фаворитов Кубка России?

— «Спартак» изначально должен быть фаворитом Кубка, РПЛ и вообще. Потому что есть история, я не понаслышке знаю, как там и что. Я 100 лет провел там. У них есть бюджет. Не буду называть клубы, но иногда я не знал, что у нас завтра будет. А такие клубы как «Спартак», «Зенит», «Локомотив»… Есть бюджет, который ты можешь планировать, — сказал Черчесов в программе «Громко» на «Матч ТВ».

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